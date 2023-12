Prêmio Brasil Olímpico coroa Rebeca Andrade e Marcus D’Almeida

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 15/12/2023 - 23:12 Para compartilhar:

A Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, foi o palco, nesta sexta-feira (15), do Prêmio Brasil Olímpico, que celebrou os feitos do esporte brasileiro no ano de 2023. E os grandes destaques da cerimônia foram o arqueiro Marcus Vinícius D’Almeida e a ginasta Rebeca Andrade, que foram escolhidos, respectivamente, como os melhores atletas masculino e feminina, recebendo o Troféu Rei Pelé.

Após um ano excepcional, no qual, entre outros feitos, conquistou uma prata e um bronze pan-americanos e assumiu a liderança do ranking mundial de sua modalidade, Marcus D’almeida conquistou o prêmio do COB para evidenciar mais uma vez que é o grande nome do Brasil no tiro com arco: “Fico feliz de receber esse troféu, de levar ele para casa e de levar para a minha modalidade [o tiro com arco]”. Na disputa, o arqueiro superou o surfista Filipe Toledo e jogador de tênis de mesa Hugo Calderano.

Já no feminino a grande vencedora foi Rebeca Andrade. A ginasta, que conquistou quatro medalhas (dois ouros e duas pratas) no Pan de Santiago e outras cinco (um ouro, três pratas e um bronze) no Mundial da Bélgica, venceu na disputa a tenista Bia Haddad e a dupla de vôlei de praia Ana Patrícia e Duda.

Após receber o Troféu Rei Pelé, Rebeca deixou clara toda a gratidão que sentia: “Isso é fruto do meu trabalho e de tudo que eu tenho conquistado durante todos esses anos. Então é muito bom estar aqui e levar esse prêmio para casa. Eu fico muito, muito feliz mesmo”. Além disso, compartilhou a expectativa de viver um ano ainda melhor em 2024, quando participará dos Jogos Olímpicos de Paris: “Eu não vou dizer que este é o meu melhor, pois espero que ano que vem seja maravilhoso. Mas é um dos [melhores]”.

Outra ginasta a sair com um prêmio da festa foi Flávia Saraiva, escolhida como a Atleta da Torcida, em votação que contou com a participação do público. A modalidade teve outra representante na festa com Camila Ferezin, comandante da seleção brasileira de ginástica rítmica, que ficou com o troféu de melhor técnico individual.

Já a premiação de melhor técnico coletivo foi para Ramon Ito, comandante da seleção brasileira de beisebol, laureada como a melhor equipe masculina. Já o melhor time feminino de 2023 foi a seleção de vôlei.

O Prêmio de Atleta Revelação ficou com um dos jovens destaques do Brasil no Pan de Santiago, a ginasta Maria Eduarda Alexandre. Por fim vale destacar o vencedor do prêmio Retorno do Ano. O corredor Alison dos Santos, o Piu, que recebeu a homenagem após voltar a competir depois de se recuperar de uma grave lesão. Agora, em 2024, a expectativa é de um grande ano com a disputa dos Jogos Olímpicos, como o próprio atleta afirmou em mensagem de vídeo: “Passando para agradecer a todos que votaram. Não foi um ano fácil, mas vamos evoluir até Paris”.

Além disso, o Prêmio Brasil Olímpico escolheu os melhores atletas por modalidade, como pode ser visto na relação abaixo:

Águas Abertas – Ana Marcela Cunha

Atletismo – Caio Bonfim

Badminton – Davi Silva e Sânia Lima

Basquete 3×3 – Leonardo Branquinho

Basquete 5×5 – Yago Mateus

Beisebol – Felipe Natel

Boliche – Roberta Camargo Rodrigues

Boxe – Beatriz Ferreira

Breaking – Mayara Colins

Canoagem Slalom – Ana Sátila Vargas

Canoagem Velocidade – Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle – Gustavo de Oliveira

Ciclismo BMX Racing – Paola Reis

Ciclismo Estrada – Ana Vitoria Magalhães

Ciclismo Mountain Bike – Henrique Avancini

Ciclismo Pista – Alice de Melo e Wellyda Rodrigues

Desportos na Neve – Noah Bethonico

Desportos no Gelo – Nicole Silveira

Escalada Esportiva – Anja Köhler

Esgrima – Nathalie Moellhausen

Esqui Aquático – Felipe Simioni Neves

Futebol – Kerolin Ferraz

Ginástica Artística – Rebeca Andrade

Ginástica Trampolim – Camilla Lopes

Ginástica Rítmica – Barbara Domingos

Golfe – Valentina Bosselmann

Handebol – Bruna de Paula

Hipismo Adestramento – João Victor Oliva

Hipismo CCE – Marcio Carvalho Jorge

Hipismo Saltos – Stephan Barcha

Hóquei sobre Grama – Adam Imer

Judô – Beatriz Souza

Karatê – Bárbara Hellen Rodrigues

Levantamento de Peso – Laura Amaro

Natação – Guilherme Costa

Nado Artístico – Gabriela Regly e Laura Miccuci

Patinação Artística – Bianca Corteze Ameixeiro

Patinação Velocidade – Guilherme Abel Rocha

Pentatlo Moderno – Isabela de Abreu

Polo Aquático – Gustavo Guimarães

Remo – Lucas Verthein

Rugby 7 – Rafaela Conti

Saltos Ornamentais – Ingrid de Oliveira

Skate – Rayssa Leal

Surfe – Filipe Toledo

Taekwondo – Maria Clara Pacheco

Tênis – Beatriz Haddad

Tênis de Mesa – Hugo Calderano

Tiro com Arco – Marcus Vinicius D’Almeida

Tiro Esportivo – Felipe Wu

Triatlo – Miguel Hidalgo

Vela – Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia – Ana Patricia e Duda Lisboa

Voleibol – Gabriela Guimarães

Wrestling – Laís Nunes

