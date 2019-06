Prêmio APCA tem discurso de mulheres em defesa por igualdade na produção cultural

Com Gilberto Gil, Marcelo D2, Ruy Ohtake entre os premiados, a cerimônia de entrega do troféu da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), nesta segunda, 17, foi das mulheres.

No palco do Teatro Sergio Cardoso, a associação celebrou os artistas e profissionais destaque de 2018 nas categorias Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto Juvenil e Televisão.

Com inúmeros homenageados, a noite reuniu falas sobre a profissão artista no País, temas políticos e momentos divertidos, como o radialista Salomão Esper, da Radio Bandeirantes. Aos 89 anos, ele lembrou do início da carreira e ironizou: “Comecei nos anos 1948 e percebi que hoje a APCA trabalhou bem. Se fosse mais tarde, seria uma homenagem póstuma.”

Mesmo assim a noite foi das mulheres. A produtora musical e advogada Eliane Dias celebrou o prêmio de show do ano para Racionais Mc’s, ao lado de Mano Brown. “Quero lembrar que chegar aqui é muito difícil para as mulheres, ainda mais falando do rap.”

A apresentadora Fernanda Lima, que está grávida, também defendeu espaço mais igualitário para as mulheres. Ela venceu com Amor & Sexo, melhor programa. “Tenho uma menina aqui comigo e quero lutar por uma sociedade mais justa para todas nós.”

Ainda em televisão, a apresentadora Fernanda Gentil, vencedora no destaque Esporte, lembrou da difícil missão da cobertura da Copa do Mundo na Rússia. “Foram muitos dias longe da família, dos filhos, e receber o apoio da minha mulher [Priscila Montandon] foi essencial.”

Em arquitetura, Ermínia Maricato venceu como destaque em Urbanidade com o projeto BR Cidades, que propõe repensar a estrutura das cidades brasileiras. “Nessa ação estive cercada de jovens e acredito que eles tem a força para uma reconstrução democrática. Não se faz só política no Planalto, é nas cidades que isso vai acontecer.”

Confira a lista de vencedores:

ARQUITETURA

Contribuição à Cultura Brasileira: Brasil Arquitetura

Obra de Arquitetura no Brasil: Universidade Federal do ABC (UFABC) – Cláudio Libeskind e Sandra Llovet

Obra de Arquitetura no Exterior: Capela para o Vaticano/ Bienal de Arquitetura de Veneza – Carla Juaçaba

Pesquisa e Difusão: Exposição Vkhutemas: o futuro da construção – Celso Lima e Neide Jallageas (curadoria), Goma Oficina (pesquisa e produção)/ Sesc Pompeia

Urbanidade: BR Cidades – Ermínia Maricato, Karina Leitão, Paolo Colosso, Carina Serra, João Sette Whitaker, Margaterh Uemura, Lizete Rubano e Celso Carvalho.

Inovação Tecnológica: Minimod – Mapa (Luciano Andrades, Matías Carballal, Rochelle Castro, Andrés Gobba, Mauricio López, Silvio Machado)

Homenagem pelo Conjunto da Obra: Rosa Grena Kliass

ARTES VISUAIS

Grande Prêmio da Crítica: Histórias Afro-Atlânticas Instituto Tomie Ohtake / MASP Museu de Arte de São Paulo

Arte e Reflexão : AI-5 50 Anos – Ainda não terminou de acabar – Instituto Tomie Ohtake

Exposição Internacional: Raízes AI WEI WEI

Exposição Nacional: Oito Décadas de Abstração Informal Museu de Arte Moderna – MAM –

Fotografia: – Irving Penn : Centenário IMS – Instituto Moreira Salles

Retrospectiva: Toyota – Museu de Arte Brasileira – FAAP

Recorte da Contemporaneidade: Mulheres Radicais Arte Latino Americana 1960-1985 Pinacoteca do Estado

CINEMA

Filme: Arábia, de Affonso Uchoa e João Dumans

Diretor: Caroline Leone – Pela Janela

Roteiro: Karine Teles e Gustavo Pizzi – Benzinho

Elenco: Prêmio Interpretação Coletiva para Paraíso Perdido, de Monique Gardenberg

Documentário: Piripkura, de Mariana Oliva, Renata Terra, Bruno Jorge

Fotografia: Glauco Firpo – Tinta Bruta

Prêmio Especial do Júri: Antes do Fim, de Cristiano Burlan

DANÇA

Espetáculo/Estreia: “Melhor Único Dia”, Henrique Rodovalho para a São Paulo Companhia de Dança

Espetáculo / Não Estreia: “Oroboro”, Projeto Mov_oLA

Coreografia/Criação: “Subterrâneo”, direção e coreografia de Rubens Oliveira para o grupo Gumboot Dance Brasil

Interpretação: Leandro de Souza, por “Sismos e Volts”

Prêmio Técnico: Vivien Buckup, professora de dramaturgia de “O Lago dos Cisnes”, da São Paulo Companhia de Dança

Projeto/Programa/Difusão/Memória: 11º Festival Contemporâneo de Dança de São Paulo

Grande Prêmio da Crítica: João Carlos Couto (Janjão), por sua atuação em prol da difusão da dança no cenário paulista, coroada em 2018 pela 15ª Temporada de Dança do Teatro Alfa

LITERATURA

Romance / Novela: “Entre as mãos” (Record), de Juliana Leite;

Contos / Crônicas: “Reserva natural” (Companhia das Letras), de Rodrigo Lacerda;

Poesia: “Nenhum mistério” (Companhia das Letras), de Paulo Henriques Britto;

Tradução: “Sobre isto” (34), de Vladímir Maiakóvski, por Letícia Mei;

Ensaio / Teoria / Crítica Literária: “Percursos da poesia brasileira” (Autêntica), Antonio Carlos Secchin;

Biografia / Autobiografia / Memória: “Juca Paranhos, o Barão do Rio Branco” (Companhia das Letras), de Luís Cláudio Villafañe G. Santos;

Infantil / Juvenil / Quadrinhos: “Eles estão por aí” (Todavia), Bianca Pinheiro e Greg Stella;

Grande Prêmio da Crítica: Nova edição de “Registro de uma vivência” (34 / Edições Sesc), autobiografia de Lucio Costa, com textos, cartas, croquis, desenhos e fotos do arquiteto modernista fundador do Iphan.

MÚSICA POPULAR

Grande prêmio da crítica: Gilberto Gil

In Memoriam: Carlos Eduardo Miranda

Artista do Ano: Marcelo D2

Melhor Álbum: Luiza Lian – Azul Moderno

Melhor Show: Racionais MCs

Revelação: Duda Beat

Projeto Especial: Casa de Francisca

Capa: Karol Conka – Ambulante

RÁDIO

Grande Prêmio da Crítica: Pra Cima Deles – programa semanal especial da Jovem Pan News, sobre as eleições 2018

Prêmio Especial do Júri: Grupo Bandeirantes de Rádio, pela cobertura da Copa do Mundo da Rússia 2018

Produção (musical): Sergio Sagitta – Sons do Brasil (USP FM)

Produção (entretenimento): Dani Taranha / PH Dragani – Dois da Tarde (89 FM)

Apresentador (entretenimento):Fábio Malavoglia – Rádio Metrópolis (Cultura FM)

Apresentador (musical): Guaracy Jr. – Brasil Viola Atual (Rádio Brasil Atual)

Homenagem especial: Salomão Esper – Rádio Bandeirantes

TEATRO

Grande Prêmio da Crítica: Sérgio Mamberti pela trajetória no teatro

Espetáculo: Um Panorama Visto da Ponte e Pi – Panorâmica Isana

Direção: Naruna Costa (Buraquinhos – ou o Vento É Inimigo do Picumã

Dramaturgia: Vinicius Calderoni (Elza)

Ator: Maurício de Barros (Pousada Refúgio)

Atriz: Amanda Acosta (Bibi – Uma Vida em Musical)

Prêmio Especial: 70 anos de fundação do Teatro Brasileiro de Comédia – TBC, em memória de Franco Zampari e os 70 anos de fundação da Escola de Arte Dramática – EAD, em memória de Alfredo Mesquista

TEATRO INFANTOJUVENIL

Grande Prêmio da Crítica: Cia. Paideia, pela realização de dois espetáculos com temas urgentes e necessários: Vamos para a Escola?, sobre os rumos tomados pela educação no Brasil, e Pedro e Quim, que muito bem explorou o conceito de diversidade étnica, assim como bullying, tolerância e respeito

Melhor Espetáculo de Rua: Água Doce, da Cia. Da Tribo

Melhor Espetáculo de Animação: Que Monstro te Mordeu?, texto e direção de Carla Candiotto, produção Sesi-SP

Melhor Espetáculo Musical: Bento Batuca, uma realização da Oficina de Alegria

Melhor Espetáculo de Texto Original: Mary e os Monstros Marinhos, de Cia. Delas e Rhena de Faria

Melhor Espetáculo de Texto Adaptado:É Tudo Família, do grupo Catarsis

Melhor Espetáculo para Público Jovem: Dois a Duas, de Maria Fernanda Batalha, direção de Erica Montanheiro e Mariá Guedes

TELEVISÃO

Dramaturgia: Onde Nascem os Fortes – De George Moura e Sérgio Goldenberg – TV Globo

Programa: Amor e Sexo – Com Fernanda Lima – TV Globo

Direção: Amora Mautner – Assédio – Globoplay

Humor: Marcelo Adnet – Paródias dos candidatos – eleições – Grupo Globo

Atriz: Marjorie Estiano – Sob Pressão – Conspiração/TV Globo

Ator: Fabio Assunção – Onde Nascem os Fortes – TV Globo

Esportes: Fernanda Gentil – TV Globo