Premier League tem Arsenal-Manchester United pela 30ª rodada

Vivendo momentos opostos nesta semana em torneios europeus, o Arsenal (5º) recebe o Manchester United (4º), separados por um ponto na luta pela última posição que classifica para a “Champions”, no domingo do grande clássico da 30ª rodada da Premier League.

No Emirates Stadium o Arsenal vai tentar apagar a má impressão que deixou na quinta-feira contra o Rennes, perdendo por 3 a 1 no jogo de ida das oitavas da Liga Europa.

Diante dele estará um United eufórico depois de vencer o PSG em Paris por 3 a 1 com um gol nos últimos instantes e se classificar para as quartas da Liga dos Campeões com uma equipe improvisada, cheia de jovens e abalada pelos nove desfalques no elenco.

O jogador mais inspirado, o belga Romelu Lukaku, que até semanas atrás era um substituto habitual, respondeu bem aos anseios do técnico Ole Gunnar Solskjaer marcando dois gols em cada um dos últimos três jogos, em uma semana.

“Estou otimista para o domingo, com jogadores jovens e cheios de energia, temos a possibilidade de fazer uma grande partida contra o Manchester United e ganhar”, disse o técnico espanhol dos Gunners, Unai Emery, que poderá contar com o francês Alexandre Lacazette, suspenso na Liga Europa.

O Chelsea, sexto colocado a um ponto do Arsenal, é o outro candidato com grandes chances de se classificar para a próxima Champions. Os Blues recebem no domingo o surpreendente Wolverhampton (7º).

Mais à frente, no terceiro lugar, o Tottenham, que esta semana garantiu sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões com um triunfo de 1 a 0 no estádio do Borussia Dortmund, em um duelo que havia vencido na ida (3-0). Os Spurs jogam no sábado no estádio do Southampton (17º).

E a luta pelo título, entre o Manchester City (1º com 71 pontos) e o Liverpool (2º com 70), terá outro emocionante capítulo.

Os Citizens, que emendaram cinco vitórias consecutivas no campeonato mas que sofrem com uma seca de gols – dois marcados nas três últimas partidas -, jogam em seu estádio no sábado contra o Watford (8º), sem perder de vista a partida de volta das oitavas da Champions no mesmo local na quarta-feira contra o Schalke, que derrotaram por 3 a 2 na ida.

O Liverpool está em uma situação parecida, embora seu desafio seja maior na Champions, já que visita o Bayern de Munique em busca da classificação após empatar sem gols no Anfield. Antes disso, recebe no domingo o Burnley (16º).

— Programação da 30ª rodada e classificação da Premier League:

– Sábado:

(09h30) Crystal Palace – Brighton and Hove Alb

(12h00) Leicester – Fulham

Cardiff City – West Ham

Huddersfield Town – AFC Bournemouth

Newcastle – Everton

Southampton – Tottenham

(14h30) Manchester City – Watford

– Domingo:

(09h00) Liverpool – Burnley

(11h05) Chelsea – Wolverhampton

(13h30) Arsenal – Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 71 29 23 2 4 76 20 56

2. Liverpool 70 29 21 7 1 64 15 49

3. Tottenham 61 29 20 1 8 56 30 26

4. Manchester United 58 29 17 7 5 58 38 20

5. Arsenal 57 29 17 6 6 61 39 22

6. Chelsea 56 28 17 5 6 49 30 19

7. Wolverhampton 43 29 12 7 10 37 35 2

8. Watford 43 29 12 7 10 41 41 0

9. West Ham 39 29 11 6 12 37 41 -4

10. Everton 37 29 10 7 12 39 39 0

11. Leicester 35 29 10 5 14 35 41 -6

12. AFC Bournemouth 34 29 10 4 15 39 54 -15

13. Crystal Palace 33 29 9 6 14 35 39 -4

14. Newcastle 31 29 8 7 14 26 36 -10

15. Brighton and Hove Alb 30 28 8 6 14 30 41 -11

16. Burnley 30 29 8 6 15 32 53 -21

17. Southampton 27 29 6 9 14 32 49 -17

18. Cardiff City 25 29 7 4 18 25 57 -32

19. Fulham 17 29 4 5 20 27 65 -38

20. Huddersfield Town 14 29 3 5 21 15 51 -36

