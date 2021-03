Premier League, Paulistão… saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira Partidas movimentam o Campeonato Inglês na tarde dessa quinta. Além disso, a bola rola na noite do futebol brasileiro para os campeonatos estaduais

West Bromwich e Everton agitam a tarde desta quinta-feira (4) em partida válida pela rodada da Premier League. A bola rola às 15h, com transmissão da ESPN 2. No entanto, o principal jogo do dia do Campeonato Inglês é o clássico entre Liverpool e Chelsea, que acontece às 17h15, no Anfield.

Além disso, o futebol brasileiro será agitado com duelos pelos campeonatos estaduais. Pelo Campeonato Paulista, Ituano e São Bento jogam às 15h. Mais tarde, Botafogo-SP e Guarani se enfrentam, às 16h45, na cidade de Ribeirão Preto. O confronto será exibido pelos canais SporTV e Premiere.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

15h – West Bromwich x Everton

Premier League

Onde assistir: ESPN 2

15h – Ituano x São Bento

Campeonato Paulista

Onde assistir: SporTV e Premiere

16h45 – Botafogo-SP x Guarani

Campeonato Paulista

Onde assistir: SporTV e Premiere

16h45 – Parma x Inter de Milão

Serie A TIM

Onde assistir: Bandsports e TNT Sports

17h15 – Liverpool x Chelsea

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil

18h – Resende x Fluminense

Campeonato Carioca

Onde assistir: FLUTV

20h – Pelotas x Internacional

Campeonato Gaúcho

Onde assistir: Premiere

21h – Tombense x Atlético-MG

Campeonato Mineiro

Onde assistir: Premiere

21h30 – Juventude x São Luiz

Campeonato Gaúcho

Onde assistir: Premiere

