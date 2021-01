Premier League, La Liga e Série B; Saiba onde assistir aos jogos deste sábado Campeonato Inglês ao longo do dia com a rodada pós-ano novo, Real Madri em campo brigando pela liderança e muito mais! Confira os horários das transmissões

O sábado de futebol será repleto de atrações ao longo do dia, com mais de 12 horas de futebol, começando com Tottenham x Leeds United, às 09h30 (de Brasília), pela Premier League, em jogo que o time londrino briga para se aproximar da liderança do campeonato. Às 10h, Villarreal e Levante fazem confronto pela La Liga e abrem o dia de transmissões na Espanha.

.

Às 12h15 está marcado o Dérbi da Andaluzia, entre Real Betis e Sevilla, em duelo que promete ser quente por conta da grande rivalidade entre as duas equipes. Mais tarde, na Band, Hertha Berlin e Schalke 04 fazem confronto na luta contra o rebaixamento, pela Bundesliga, com os visitante ocupando a última colocação da tabela e nenhuma vitória conquistada.

Real Madrid x Celta de Vigo e West Brom x Arsenal ocorrem ambos às 17h. Os madrilenhos buscam a liderança da classificação da La Liga, enquanto que os Gunners tentam se distanciar da zona de rebaixamento, após péssimo início na Premier League. Para encerrar o dia, rodada tripla da Série B para incluir um pouco de futebol nacional durante o dia.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

ESCOCÊS

​Rangers x Celtic – 09h30

Transmissão: ESPN Brasil

INGLÊS

Tottenham x Leeds United – 09h30

Transmissão: Fox Sports

Crystal Palace x Sheffield United – 12h

Transmissão: DAZN

Brighton x Wolverhampton – 14h30

Transmissão: ESPN Brasil

West Brom x Arsenal – 17h

Transmissão: DAZN

ESPANHOL

Villarreal x Levante – 10h

Transmissão: ESPN

Real Betis x Sevilla – 12h15

Transmissão: ESPN Brasil

Real Madrid x Celta de Vigo – 17h

Transmissão: ESPN Brasil

ALEMÃO

Frankfurt x Bayer Leverkusen – 11h30

Transmissão: One Football App

Hoffenheim x Freiburg – 11h30

Transmissão: One Football App

Colônia x Augsburg – 11h30

Transmissão: One Football App

Werder Bremen x Union Berlin – 11h30

Transmissão: One Football App

Arminia x Borussia Monchengladbach – 11h30

Transmissão: One Football App

Hertha Berlin x Schalke 04

Transmissão: One Football App e Band

Stuttgart x RB Leipzig – 16h30

Transmissão: One Football App

SÉRIE B

CSA x Sampaio Corrêa – 16h30

Transmissão: SporTV e Premiere

Oeste x Figueirense – 18h45

Transmissão: SporTV e Premiere

Guarani x América Mineiro – 21h

Transmissão: SporTV e Premiere

SÉRIE C

Vila Nova x Brusque – 17h

Transmissão: DAZN

