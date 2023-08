Premier League começa com o campeão City como time a ser batido

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/08/2023 - 12:30 Compartilhe

O Manchester City inicia a defesa de seu título da Premier League visitando o Burnley nesta sexta-feira (11), com os adversários encarando o atual campeão como o time a ser batido.

Arsenal e Manchester United se reforçaram no mercado para tentar sair da fila, enquanto Liverpool e Chelsea esperam se recuperar após uma temporada 2022/2023 decepcionante.

Mas a atual janela de transferências, que mais uma vez teve participação muito ativa dos clubes ingleses, foi marcada pelos grandes investimentos dos clubes da Arábia Saudita, que tiraram alguns dos grandes talentos da Premier League.

– City segue como grande favorito –

Os ‘Citizens’ não só ganharam quatro das últimas cinco edições do Campeonato Inglês, mas também conquistaram na última temporada a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões da Europa.

O técnico Pep Guardiola terá que manter seus jogadores com fome de títulos, e acredita que o City será capaz de se tornar o primeiro time inglês a vencer a Premier League pela quarta vez consecutiva.

“Conseguimos no ano passado, por que não agora? O que fizemos permanece em nossos corações e mentes, mas enquanto estivermos aqui, não podemos parar”, disse o treinador espanhol.

O Manchester City perdeu seu capitão, o alemão Ilkay Gündogan, que foi para o Barcelona, e o atacante argelino Riyad Mahrez, contratado pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita.

Discreto no mercado em relação à temporada passada, o time azul de Manchester trouxe como reforços apenas os croatas Josko Gvardiol e Mateo Kovacic.

Por sua vez, o Arsenal, atual vice-campeão, investiu mais de 200 milhões de libras (R$ 1,2 bilhão na cotação atual) nas contratações de Declan Rice, Kai Havertz e Jurrien Timber.

E os ‘Gunners’ já colheram os primeiros frutos, ao derrotarem o City nos pênaltis na decisão da Supercopa da Inglaterra, no último domingo (6).

Já o Manchester United vive um período de incertezas fora de campo, com as negociações sobre a venda do clube que seguem se arrastando.

Apesar disso, o técnico Erik ten Hag foi atendido pela diretoria e teve seu elenco reforçado com as chegadas do goleiro Andre Onana, do meio-campista Mason Mount e do atacante Rasmus Hojlund.

Os ‘Red Devils’ terminaram em terceiro e conquistaram e Copa da Liga Inglesa na primeira temporada sob o comando de Ten Hag, mas estão há dez anos sem levantar a Premier League.

O Newcastle, que está de volta a Liga dos Campeões depois de mais de 20 anos, não se movimentou tanto no mercado.

Apesar de pertencer ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, o clube contratou até agora apenas o meia italiano Sandro Tonali e o atacante inglês Harvey Barnes.

– Liverpool e Chelsea querem voltar à Champions –





Campeão inglês em 2020, o Liverpool ficou fora da zona de classificação na temporada passada e não vai disputar a Champions.

Os ‘Reds’ renovaram completamente o setor de meio-campo com as saídas de Jordan Henderson e do brasileiro Fabinho para o futebol saudita e as chegadas do argentino Alexis Mac Allister (Brighton) e do húngaro Dominik Szoboszlai (RB Leipzig).

Por sua vez, o Chelsea tem como principal objetivo terminar no Top 4 para retornar à principal competição continental de clubes.

A diretoria dos ‘Blues’ contratou o técnico argentino Mauricio Pochettino para liderar uma reformulação no elenco, que perdeu vários jogadores após a decepcionante 12ª colocação na temporada passada.

Ex-time de Pochettino, o Tottenham também tem um novo treinador, o australiano Ange Postecoglou, e inicia a temporada tendo que lidar com o assédio sobre o atacante Harry Kane, que está na mira do Bayern de Munique.

