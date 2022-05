Premier League, Campeonato Italiano, Série B… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de segunda NBB, Brasileirão Feminino e Liga Nacional de Futsal também são atrações do dia

Os campeonatos pela Europa vão chegando ao fim e dois gigantes do Velho Continente entram em campo nesta segunda-feira. Na Itália, a Juventus encara a Lazio, enquanto que na Inglaterra, o Arsenal visita o Newcastle. No Brasil, o Grêmio pega o Ituano na Série B. Jogos do NBB, Brasileirão Feminino e Liga Nacional de Futsal também marcam o dia. Confira:







+ Covid: 4ª dose aumenta significativamente imunidade, aponta estudo britânico

+ Vídeo: Após 13 anos, mulher retira implantes dos seios e se surpreende com estado das próteses

+ Brasil estuda produzir semicondutores, com aporte de R$ 10 bilhões

+ Rogério Andrade autorizou sexo da esposa com seguranças, diz comparsa

+ Vencedora de reality nos EUA é condenada à prisão perpétua por matar filha de 3 anos



Campeonato Brasileiro – Série B

20h – Ituano x Grêmio

Onde assistir: SporTV e Premiere

Premier League

16h – Newcastle x Arsenal

Onde assistir: ESPN e Star+

Campeonato Inglês – Championship

15h45 – Huddersfield Town x Luton Town

Onde assistir: ESPN 2

Campeonato Italiano

13h30 – Sampdoria x Fiorentina

Onde assistir: Star+

15h45 – Juventus x Lazio

Onde assisitir: ESPN 4 e Star+

NBB – Semifinal

19h45 – São Paulo x Franca

Onde assistir: ESPN 2

Brasileirão Feminino

17h30 – Internacional x Cruzeiro

Onde assistir: SporTV

Liga Nacional de Futsal

18h – Foz Cataratas x Atlântico Erechim

Onde assistir: SporTV 2