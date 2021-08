Premier League, Bundesliga, La Liga, Série B… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de sexta-feira Veja os horários das transmissões dos jogos de Arsenal, Bayern de Munique, Botafogo, Vasco e as principais competições esportivas do mundo

A sexta-feira (13) será cheia de emoção para os amantes do mundo esportivo. O Arsenal dá o pontapé inicial na Premier League diante do recém-promovido Brentford, além do começo da Bundesliga com o Bayern de Munique, comandado por Lewandowski, a primeira partida de La Liga e muito mais. Confira as atrações esportivas na agenda do dia!

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

PREMIER LEAGUE

16h – Brentford x Arsenal

Onde assistir: ESPN Brasil

BUNDESLIGA

15h30 – Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique

Onde assistir: One Football App

LA LIGA

16h – Valência x Getafe

Onde assistir: Fox Sports 2



LIGUE 1

16h – Lorient x Mônaco

Onde assistir: Fox Sports

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

​19h – Goiás x Guarani

Onde assistir: Sportv e Premiere

21h30 – Remo x Vasco

Onde assistir: Sportv e Premiere

MLB

20h – Los Angeles Dodgers x New York Mets

Onde assistir: ESPN 2

CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20

​15h – Flamengo x Vasco

Onde assistir: elevensports.com

2. Bundesliga

13h30 – Schalke 04 x Erzgebirge Aue

Onde assistir: One Football App

13h30 – St. Pauli x Hamburgo

Onde assistir: One Football App

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

​19h45 – Ypiranga x Criciúma

Onde assistir: TVNSports

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D

​15h – América-RN x Caucaia

Onde assistir: elevensports.com

CAMPEONATO AMAPAENSE

​20h – Santana x São Paulo-AP

Onde assistir: elevensports.com

NATAÇÃO

9h20 – Troféu José Finkel de Natação – Etapa 4 – Classificatórias

Onde assistir: TVNSports

17h20 – Troféu José Finkel de Natação – Etapa 4 – Finais

Onde assistir: TVNSports

TÊNIS

​13h – ATP 1000 de Toronto e Wta 1000 de Montreal

Onde assistir: ESPN

