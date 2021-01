Premier League, Bundesliga e Série B; Saiba onde assistir aos jogos de terça Chelsea entra em campo pelo Campeonato Inglês em busca de recuperação na tabela, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund fazem clássico pela Bundesliga e muito mais!

A terça-feira de futebol está cheia de futebol europeu durante o dia, começando com o jogo da La Liga entre Real Valladolid e Elche, às 15h (de Brasília). O Sevilla entra em campo às 17h30 contra o Alavés também pelo espanhol.

Às 15h, também começa a transmissão da Premier League, com a partida entre West Ham x West Brom, em seguida, o Chelsea entra em campo contra o Leicester às 17h15 em jogo que promete muitas emoções com dois ataques potentes se enfrentando.

Pela Bundesliga, o grande jogo fica por conta do clássico entre Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, onde ambos disputam a liderança do campeonato, às 16h30. Começando às 16h e só terminando às 21h30, a Série B preenche toda a noite com jogos valendo o acesso para à Série A e contra o rebaixamento.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



ALEMÃO

Borussia Monchegaldbach x Werder Bremen – 14h30

Transmissão: One Football App

Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund – 16h30

Transmissão: One Football App

Mainz 05 x Wolfsburg – 16h30

Transmissão: One Football App

Hertha Berlin x Hoffenheim – 16h30

Transmissão: One Football App

INGLÊS

West Ham x West Brom – 15h

Transmissão: DAZN

Leicester x Chelsea – 17h15

Transmissão: ESPN Brasil

ESPANHOL

Real Valladolid x Elche – 15h

Transmissão: Fox Sports

Alavés x Sevilla – 17h30

Transmissão: Fox Sports

CHAMPIONSHIP

Derby County x Bournemouth – 15h

Transmissão: ESPN

COPA ITÁLIA

Roma x Spezia Calcio – 17h15

Transmissão: DAZN

E MAIS:

SÉRIE B

Brasil de Pelotas x América – MG – 16h

Transmissão: SporTV e Premiere

CRB x Figueirense – 19h15

Transmissão: Premiere

Botafogo- SP x CSA – 19h15

Transmissão: Premiere

Confiança x Sampaio Corrêa – 19h15

Transmissão: Premiere

Avaí x Juventude – 19h15

Transmissão: SporTV e Premiere

Paraná x Cuiabá – 21h30

Transmissão: SporTV e Premiere

