Premier League autoriza treinos com contato

Os vinte clubes do Campeonato Inglês da primeira divisão votaram “por unanimidade” a favor de autorizar treinos com contato físico, dando mais um importante passo rumo à volta do futebol na Inglaterra, anunciou nesta quarta-feira (27) a Premier League em comunicado.

Os treinos sem contato e em pequenos grupos de cinco integrantes haviam sido autorizados na semana passada. A partir de agora, os clubes poderão treinar em grupo, com contato, mas seguirão respeitando “a limitação de toda proximidade que não seja necessária”, explica o texto.

Esta decisão “marca um novo passo rumo à retomada da Premier League, quando for possível garanti-la com segurança”, completou.

A coesão mostrada pela votação unânime é um sinal da confiança dos clubes nas medidas sanitárias de segurança que foram adotadas após longos debates.

Alguns jogadores chegaram a anunciar que não se sentiam seguros em voltar aos treinos, como o francês N’Golo Kanté, do Chelsea, e Troy Deeney, do Watford.

A Premier League realiza duas vezes por semana testes de detecção de coronavírus nos jogadores e membros das comissões técnicas dos clubes.

A primeira bateria de testes detectou seis casos positivos entre 748 jogadores e membros das comissões técnicas. A segunda bateria revelou outros dois casos.

A Premier League terá agora que debater com os clubes e com os detentores de direitos de transmissão o calendário dos 92 jogos que restam a disputar na temporada.

A Premier League esperava inicialmente, seguindo o ‘Project Restart’ (Projeto Recomeço), retomar a competição a partir de 12 de junho. Após alguns contratempos, a nova meta é fazer a bola rolar a partir de 19 de junho.

Jogadores e técnicos defenderam não retomar o torneio antes de final de junho, com o objetivo de oferecer mais tempo para treinos e minimizar os riscos de lesões após uma pausa tão longa. A Premier League está suspensa desde 9 de março.

