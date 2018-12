Premier israelense confirmou presença em posse de Bolsonaro

TEL AVIV, 23 DEZ (ANSA) – O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, confirmou neste domingo (23) que irá à cerimônia de posse do futuro presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, definindo a ocasião como “histórica”.

“Há dois caminhos para fazer a economia israelense crescer. O primeiro consiste em fabricar novos produtos, e o segundo, em desenvolver novos mercados. Com uma população de um quarto de bilhão de pessoas, o mercado brasileiro é enorme. Assim, abre-se a perspectiva de criar em Israel novos postos de trabalho e de ajudar a nossa economia”, disse o premier.

No entanto, segundo Netanyahu, sua viagem ao Brasil também possui um significado político, pois, segundo ele, marca uma “reviravolta” na posição de Israel na América Latina. “Um passo depois do outro e estamos transformando Israel em uma força mundial crescente”, afirmou. Netanyahu partirá em 27 de dezembro para uma visita de cinco dias ao Rio de Janeiro e a Brasília, durante a qual encontrará expoentes do governo e representantes da comunidade israelense local. A cerimônia de posse de Bolsonaro está agendada para 1 de janeiro, em Brasília. O futuro presidente já prometeu transferir a embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. (ANSA)