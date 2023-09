Premier grego compara catástrofes climáticas a ‘guerra em tempos de paz’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/09/2023 - 20:03 Compartilhe

O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis afirmou neste sábado que a Grécia, atingida neste verão “pelos incêndios e inundações mais graves de sua história”, sofre com as mudanças climáticas “uma guerra em tempos de paz”.

“Estamos diante de uma espécie de guerra em tempos de paz”, declarou o chefe de governo em seu discurso anual, no qual anunciou um reforço do papel do Exército na luta contra os efeitos das catástrofes naturais.

Criticado por sua gestão das cheias no centro da Grécia na semana passada, o líder conservador disse que dobrará o fundo especial para catástrofes naturais, que alcançará 600 milhões de euros, o que será financiado por um aumento do imposto cobrado dos hotéis de luxo, assinalou.

A Grécia foi atingida por uma série de incêndios em julho e agosto, que destruíram mais de 150 mil hectares. Aos fogos se somaram na semana passada inundações que causaram 17 mortes na região de Tessália, de grande importância agrícola, indicaram fontes policiais.

“O custo da recuperação será considerável, mas a nossa economia é suficientemente forte para suportá-lo”, afirmou Mitsotakis em seu discurso, pronunciado na cidade de Tessalônica.

Reeleito em junho para um segundo mandato, Mitsotakis recebeu duras críticas da oposição e de parte da população afetada pelos incêndios e inundações. Segundo os críticos, os serviços de resgate foram lentos e houve falta de coordenação entre o Exército e a Defesa Civil.

yap/avl/pc/lb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias