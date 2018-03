Premier da Itália presta solidariedade à França após ataque

BRUXELAS, 23 MAR (ANSA) – O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, prestou solidariedade ao governo da França após um homem manter reféns em um supermercado de Trèbes nesta sexta-feira (23).

“Aproveito a oportunidade para expressar a proximidade da Itália ao governo e ao povo francês e às famílias das vítimas do atentado em Trèbes, e que aparentemente reitera a ameaça do radicalismo jihadista na França”, disse o italiano no final do Conselho Europeu em Bruxelas.

O terrorista, de origem marroquina, que se declarou membro do grupo extremista Estado Islâmico (EI) matou duas pessoas e foi abatido pelas autoridades francesas. “Uma ameaça que requer, novamente, uma mobilização e solidariedade de todos os países europeus neste caso em apoio á França atingida de novo pela ameaça terrorista”, completou Gentiloni. (ANSA)