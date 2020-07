Premier canadense não viajará aos EUA para celebrar entrada em vigor do T-MEC

O premier do Canadá, Justin Trudeau, não viajará esta semana a Washington para celebrar a entrada em vigor do novo tratado de livre-comércio com a América do Norte ao lado dos presidentes de Estados Unidos e México, anunciou nesta segunda-feira seu gabinete.

“Embora tenha havido conversas recentes sobre a possível participação canadense, o premier estará em Ottawa esta semana para reuniões agendadas do Conselho de Ministros e para participar de uma sessão do Parlamento programada há tempos”, informou à AFP o gabinete do premier, confirmando declarações do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Em sua primeira viagem como presidente ao exterior, López Obrador irá se reunir na próxima quarta-feira com o colega americano, em Washington.

Trudeau indicou que hesita em viajar a Washington, principalmente devido às preocupações com eventuais tarifas que os Estados Unidos poderiam impor novamente ao alumínio canadense. Outra fonte de preocupação, segundo Trudeau, é a “situação sanitária e o coronavírus, que continua afetando os três países”.

O novo acordo de livre-comércio entre os três países entrou em vigor na última quarta-feira, no momento em que as fronteiras destas nações se encontram parcialmente fechadas devido à pandemia.

