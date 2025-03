Premier britânico diz que Zelensky ‘é muito bem-vindo’

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse neste sábado a Volodymyr Zelensky que ele é “muito bem-vindo” em sua residência, um dia após uma discussão entre o presidente ucraniano e seu colega americano, Donald Trump, na Casa Branca.

Starmer insistiu no começo da reunião, de cerca de uma hora, na “determinação absoluta” do Reino Unido em apoiar a Ucrânia em sua guerra com a Rússia, segundo imagens divulgadas pela imprensa.

Dezenas de pessoas reunidas em frente à Downing Street aplaudiram a chegada da comitiva do presidente ucraniano à residência do premier britânico.

“Como ouviu na rua, o senhor conta com o apoio de todo o Reino Unido, e estaremos com a Ucrânia pelo tempo que for necessário”, afirmou Starmer.

O presidente ucraniano respondeu que havia visto os apoiadores reunidos em frente à Downing Street e agradeceu “ao povo do Reino Unido por seu grande apoio desde o começo da guerra”. “Estou muito feliz pelo rei ter concordado em se reunir comigo amanhã, e estamos muito felizes na Ucrânia por termos um parceiro tão estratégico.”

O presidente ucraniano chegou a Londres na véspera de uma reunião entre cerca de 15 líderes europeus e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, para discutir a segurança europeia e expressar apoio à Ucrânia.

