Premier britânica é aplaudida em reunião com líderes europeus

BRUXELAS, 15 DEZ (ANSA) – A primeira-ministra britânica, Theresa May, foi aplaudida por líderes europeus por seu discurso sobre o Brexit em um jantar em Bruxelas na noite desta quinta-feira (14).

Segundo o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, ao falar sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, May foi aplaudida porque “alguns de nós pensamos, incluindo eu mesmo, que ela fez grandes esforços” para chegar a um acordo sobre a primeira fase das negociações, e “nós precisamos reconhecer isso”.

Assim que chegou à reunião do Conselho Europeu, nesta sexta-feira (15), Juncker ainda afirmou que deve “ser formalizado hoje o que foi concordado” e que “só depois disso, começará a segunda fase”.

O premier italiano, Paolo Gentiloni, também falou sobre o jantar de ontem e disse que a “segunda fase de negociações não será mais fácil do que a primeira”, mas que os europeus “acolheram com muita cortesia” May.

Por sua vez, o chanceler austríaco, Christian Kern, afirmou que o aplauso a May “não foi entusiasmado, mas foi merecido” por todo o esforço que ela fez pelo lado britânico. De acordo com Kern, há “confiança na liderança” da premier, mesmo com todos os problemas internos que ela vem enfrentando para chegar a um consenso sobre o Brexit.

A primeira fase das negociações, iniciada em julho, se estendeu muito mais do que o previsto inicialmente por falta de acordos em todos os três primeiros temas: a cidadania dos europeus no Reino Unido após o Brexit, o valor da conta do divórcio e a questão das fronteiras da Irlanda.

No dia 8 de dezembro, May e Juncker anunciaram que os dois lados chegaram a um acordo nos três temas, em documento que precisa ser ratificado agora pelo Conselho Europeu.

A segunda fase das negociações devem ser focadas em questões econômicas, com debates sobre o mercado comum e os acordos financeiros fechados em bloco. (ANSA)