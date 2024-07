Premiê polonês Donald Tusk se diz ‘feliz’ com derrota da extrema direita na França

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2024 - 18:58 Para compartilhar:

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, declarou neste domingo (7) que o anúncio da derrota da extrema direita nas eleições legislativas na França deixava Varsóvia “feliz” e provocava “decepção” na Rússia e “alívio” na Ucrânia.

“Entusiasmo em Paris, decepção em Moscou, alívio em Kiev. O suficiente para estar feliz em Varsóvia”, escreveu o ex-presidente do Conselho Europeu na rede social X.

No início do mês, Tusk alertou sobre um “grande perigo” para a França e para a Europa após a vitória do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN) no primeiro turno das eleições legislativas francesas.

Apontou uma “tendência perigosa” e manifestou receios de que “a França possa se tornar em breve o homem doente da Europa, condenado a um confronto entre forças radicais”.

O premiê polonês também mencionou uma “influência russa” em “muitos partidos da direita radical na Europa”.

Líder de uma ampla coalizão centrista e pró-europeia, Tusk assumiu o poder na Polônia em outubro, derrotando o partido nacionalista PiS.

As estimativas dos resultados do segundo turno das legislativas na França indicam que a aliança de partidos de esquerda Nova Frente Popular se tornaria o maior bloco parlamentar, à frente da coalizão do presidente Emmanuel Macron e da extrema direita.

No entanto, nenhum grupo alcançaria a maioria absoluta, segundo as projeções, o que coloca o país diante de uma incerteza política.

