Premiê pede que japoneses vejam Olimpíada pela TV para evitar disseminação da Covid

TÓQUIO (Reuters) – O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, pediu nesta quinta-feira que a população do país veja os Jogos Olímpicos de Tóquio pela televisão para evitar a disseminação da Covid-19, em um momento em que os organizadores do evento debatem se permitirão a presença de espectadores locais nas arenas olímpicas.

Em entrevista coletiva para anunciar o fim de algumas restrições impostas para conter o coronavírus em Tóquio e em outras regiões, Suga disse que o mais importante é evitar um repique no número de infecções e o colapso do sistema de saúde.

(Reportagem de Antoni Slodkowski)

