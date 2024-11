Premiê japonês anuncia pacote de estímulo de US$ 140 bi

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/11/2024 - 23:09 Para compartilhar:

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, declarou nesta sexta-feira (22) à imprensa que seu governo aprovará ao longo do dia um pacote de estímulo econômico no valor de US$ 140 bilhões (R$ 814 bilhões), segundo veículos de comunicação locais.

As medidas, estimadas em 22 trilhões de ienes, que ainda precisam ser aprovadas pelo Parlamento, incluem subsídios para o setor de energia, assistência direta a famílias de baixa renda e ajustes fiscais, de acordo com a mídia japonesa.

A decisão ocorre semanas após as eleições legislativas de 27 de outubro, nas quais o Partido Liberal Democrático (PLD) de Ishiba obteve seu pior resultado em 15 anos, perdendo a maioria parlamentar da coalizão governamental.

O impacto total do projeto é estimado em 39 trilhões de ienes (cerca de R$ 1,45 trilhão), considerando empréstimos e investimentos do setor privado, segundo a imprensa local.

A agência Kyodo News informou que o plano de Ishiba é obter a aprovação parlamentar das medidas e do orçamento suplementar para financiá-las antes do final do ano.

Eleito primeiro-ministro em outubro, Ishiba enfrentou nas eleições antecipadas o descontentamento popular com a inflação e a desaceleração da quarta maior economia do mundo.

Seu antecessor, Fumio Kishida, renunciou após um escândalo de corrupção envolvendo seu partido. Há um ano, Kishida havia anunciado um pacote de estímulo de 17 trilhões de ienes (cerca de R$ 657 bilhões).