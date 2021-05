Premiê italiano se reúne com Kerry para debater crise climática

ROMA, 14 MAI (ANSA) – O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, se reuniu nesta sexta-feira (14) com o enviado especial para o Clima dos Estados Unidos, John Kerry, em Roma, e ambos debateram a colaboração entre as duas nações para combater os efeitos das mudanças climáticas.

Segundo nota divulgada pelo governo italiano, Draghi e Kerry discutiram a importância de uma “estreita colaboração” entre as duas nações para enfrentar “com eficiência” os desafios do clima e da descarbonização em todos os fóruns multilaterais a partir do G7, do G20 e da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26).

Além disso, ambos debateram as “oportunidades oferecidas pela transição ecológica” no encontro que durou cerca de uma hora no Palazzo Chigi.

Por meio de sua conta no Twitter, Kerry escreveu que teve a “honra” de se encontrar com Draghi. “Obrigado por seu comprometimento com nossos desafios em comum em vista do G20 e da COP26. A liderança da Itália é crucial para enfrentar a crise climática”, acrescentou.

O enviado de Joe Biden já realizou uma série de encontros na Itália, incluindo com os ministros da Transição Ecológica, Roberto Cingolani, e das Relações Exteriores, Luigi Di Maio.

Neste sábado (15), a agenda de Kerry o levará para um encontro com o papa Francisco no Vaticano. (ANSA).

