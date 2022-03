Premiê italiano agradece Papa e reforça luta pela paz na Ucrânia

ROMA, 25 MAR (ANSA) – Após a conclusão do Conselho Europeu em Bruxelas, o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, agradeceu nesta sexta-feira (25) o papa Francisco pelos apelos feitos para o fim da invasão russa à Ucrânia e reforçou a luta da comunidade internacional pela paz.

“Vi as palavras do Santo Padre, a quem gostaria de expressar minha gratidão pessoal e do governo”, afirmou Draghi, ressaltando que todos estão “procurando a paz”.

Segundo o premiê italiano, assim como os outros líderes europeus, especialmente franceses e alemães, fizeram, ele também terá um diálogo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Mais cedo, Francisco consagrou a Rússia e a Ucrânia ao Sagrado Coração de Maria e disse que a guerra “cruel e insensata” na Europa ameaça todo o mundo. Além disso, o Pontífice destacou os “bens preciosos” que são a fraternidade e a paz e pediu a Maria para que ela proteja e cuide de todos no planeta.

“Esta é a primeira coisa importante a ter em mente. Não estamos em guerra porque estamos seguindo um destino de guerra. Queremos a paz acima de tudo”, concluiu Draghi. (ANSA)

