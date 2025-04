Premiê italiana reúne ministros para discutir tarifaço de Trump

ROMA, 7 ABR (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reuniu nesta segunda-feira (7) no Palazzo Chigi, em Roma, com os ministros para discutir as tarifas impostas recentemente pelos Estados Unidos.

Na cúpula, o governo italiano examinou o tarifaço colocado em prática pelo presidente americano, Donald Trump, e os possíveis impactos que terá na economia do país europeu.

Um comunicado divulgado pelo Palazzo Chigi informou que os ministros mostraram para a premiê “diversas hipóteses para apoiar as cadeias produtivas e relançar a competitividade das empresas”.

“Foi reiterado que uma ‘guerra comercial’ não beneficiaria nem a União Europeia nem os EUA. Surgiu a necessidade de abordar a questão com determinação e pragmatismo, porque qualquer alarmismo corre o risco de causar danos muito maiores do que aqueles estritamente ligados aos deveres”, informou a nota.

Ainda em relação ao tema, a ANSA teve acesso ao rascunho das taxas que a UE deverá implementar a partir de 15 de abril para responder ao tarifaço dos EUA. A maioria das tarifas é de 25%, mas diversas categorias ficaram com 10%.

Na lista de contramedidas enviada por Bruxelas aos Estados-membros, produtos como whisky, vinho e laticínios foram removidos. O texto ainda não foi oficialmente confirmado pela Comissão Europeia, mas o documento possui 66 páginas. (ANSA).