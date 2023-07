Premiê italiana e presidente uruguaio se reúnem em Bruxelas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2023 - 13:01 Compartilhe

BRUXELAS, 18 JUL (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, tiveram um encontro bilateral nesta terça-feira (18), em Bruxelas.

Os dois líderes participaram da reunião de cúpula entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), realizada entre ontem (17) e hoje.

Segundo fontes do governo italiano, o foco da conversa foram as relações entre Roma e Montevidéu: “As relações entre as duas nações são excelentes e a presença das empresas italianas [no Uruguai] está aumentando”.

“Os dois discutiram perspectivas de colaboração e confirmaram a vontade comum de reforçar a parceria ítalo-uruguaia”, concluíram as fontes. (ANSA).

