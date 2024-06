Premiê italiana diz que polêmica sobre aborto é ‘artificial’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/06/2024 - 11:01 Para compartilhar:

BARI, 15 JUN (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou que a polêmica gerada na cúpula do G7 sobre o aborto, que não foi mencionado na declaração final, é “totalmente artificial”.

O comunicado de 36 páginas teve foco nos conflitos na Faixa de Gaza e na Ucrânia, tendo abordado ainda temas como migração e mulheres. No entanto, o documento da reunião evitou o tema do aborto, o que causou muitas críticas aos líderes.

“Geralmente acontece que nos documentos oficiais as coisas adquiridas não são repetidas literalmente. Na declaração de Hiroshima, a referência ‘ao aborto’ foi clara. Acredito que a polêmica foi construída de forma totalmente artificial e ela existiu em nossas discussões porque sim, não havia razão para discutir”, declarou Meloni em uma coletiva de imprensa.

A chefe de governo italiana, de orientação política conservadora, ainda mencionou na conversa com a imprensa local que não houveram retrocessos em questões do direito ao aborto e da comunidade LGBTQIA+ durante a cúpula do G7.

“Nestes dois anos não houveram retrocessos em questões como o direito ao aborto ou os direitos LGBT. A realidade é diferente de uma história que vejo de vários supostos observadores, cujas expectativas foram frustradas”, analisou. (ANSA).