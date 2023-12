Premiê italiana critica influenciadora Chiara Ferragni

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/12/2023 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 17 DEZ (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, criticou neste domingo (17) a influenciadora digital Chiara Ferragni, uma das personalidades mais famosas do país.

A esposa do rapper Fedez foi multada em pouco mais de um milhão de euros por prática comercial desleal na promoção de um pandoro para beneficência. A sanção foi aplicada pela Autoridade de Tutela das Comunicações e do Mercado, órgão antitruste italiano.

A peça publicitária fazia acreditar que os recursos arrecadados com a venda do bolo natalino seriam repassados ao Hospital Regina Margherita, em Turim. No entanto, as autoridades apuraram que, na verdade, a doação já tinha sido feita pela Balocco, fabricante do pandoro, meses antes da campanha.

Estima-se que as empresas da influenciadora tenham arrecadado pouco mais de um milhão de euros com a iniciativa.

“Os influenciadores não são aqueles que ganham muito dinheiro vestindo roupas e bolsas ou promovendo panetones caros fazendo as pessoas acreditarem que a caridade será feita, mas cujo preço servirá apenas para pagar cachês milionários”, atacou a chefe de governo, sem mencionar Ferragni diretamente.

“O verdadeiro exemplo a ser seguido é o de quem inventa, projeta e produz essas excelências, pois somos os melhores nisso e sabemos como fazê-los. Precisamos explicar aos jovens que criar esses produtos é mais extraordinário do que simplesmente mostrá-los”, acrescentou Meloni.

Nas redes sociais, o marido de Ferragni, por sua vez, criticou a premiê italiana e listou todas as campanhas de caridade que ele e Ferragni realizaram.

“Meloni decidiu subir ao palco para falar das prioridades do país. Ela falou do desemprego ou da pressão fiscal? Não, ela decidiu falar para desconfiar de quem trabalha na web. Essa é a prioridade da nossa primeira-ministra”, escreveu Fedez. (ANSA).

