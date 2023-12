Premiê irlandês é alvo de trote de comediantes russos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/12/2023 - 17:01 Para compartilhar:

MOSCOU, 19 DEZ (ANSA) – O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, caiu em um trote de comediantes russos, com quem se queixou da crise migratória no país em função da chegada de 100 mil refugiados ucranianos.

“Estamos vivendo uma grande de refugiados, a maior que já enfrentamos em nossa história. Eu mesmo acolhi um ucraniano na minha casa durante nove meses”, afirmou o político na conversa com Vovan e Lexus, publicada no canal do Telegram da dupla russa.

No bate-papo com Alexei Stolyarov e Vladimir Kuznetsov, Varadkar acreditava que estava falando com um alto funcionário africano.

Conhecidos como os “reis do trote”, os russos já fizeram outras vítimas, como a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. (ANSA).

