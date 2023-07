Premiê holandês vê ‘otimismo cauteloso’ em acordo UE-Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2023 - 13:01 Compartilhe

BRUXELAS, 17 JUL (ANSA) – O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, disse nesta segunda-feira (17) que o problema para finalizar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul é a “cláusula de sustentabilidade”.

Ele falou sobre o assunto ao chegar em Bruxelas para a cúpula da UE com a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

“No Brasil, se irritaram pelo texto que a UE propôs, mas as cláusulas de sustentabilidade são importantes para um país como o meu, e também para o próprio [presidente brasileiro] Lula. É preciso equilíbrio entre economia e natureza”, afirmou.

Ele também disse que as discussões entre Bruxelas e Brasília foram “frutíferas” e que as partes “estão trabalhando para resolver a cláusula de sustentabilidade”, indicando a necessidade de conciliar a questão ambiental e a do “comércio igualitário, que envolve também o setor agrícola”.

“Estou cautelosamente otimista sobre a possibilidade de fechar o acordo até o fim do ano”, concluiu o premiê.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reclamado de um documento adicional proposto pelos europeus e que amplia as obrigações ambientais e prevê sanções em caso de descumprimento.

Segundo o mandatário brasileiro, parceiros estratégicos devem partir da premissa da confiança. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias