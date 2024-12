Premiê grego busca avançar em Londres com restituição dos Mármores do Partenon

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/12/2024 - 7:57 Para compartilhar:

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, se reúne nesta terça-feira (3) em Londres com seu homólogo britânico, Keir Starmer, com a esperança de avançar na questão da restituição dos Mármores do Partenon por parte do Museu Britânico.

No sábado, três dias antes da reunião, Mitsotakis afirmou a um canal de televisão de seu país, ANT1, que está “firmemente convencido de que os frisos serão devolvidos. As conversações com o Museu Britânico continuam”.

Uma semana antes, o primeiro-ministro grego recordou na CNN que a recuperação dos frisos, sob poder do Museu Britânico desde 1816, tem um lugar especial em sua agenda.

As negociações para tentar encontrar uma saída para uma disputa histórica que envenenou as relações bilaterais por décadas “não envolvem o governo do Reino Unido, e sim o Museu Britânico”, insistiu o primeiro-ministro conservador grego no sábado em sua entrevista ao ANT1.

A questão dos mármores “será obviamente um dos temas da reunião bilateral” com Keir Starmer, disse o porta-voz do governo grego, Pavlos Marinakis.

Por sua vez, o governo britânico observou que os frisos do Partenon “não estão na agenda do primeiro-ministro” Keir Starmer em seu encontro com Mitsotakis.

“O encontro se concentrará em apoiar a Ucrânia e na necessidade urgente de um cessar-fogo em Gaza”, disse o porta-voz do primeiro-ministro britânico.

“Nossa posição sobre os mármores do Partenon não mudou”, completou o porta-voz, acrescentando que este assunto continua sendo “responsabilidade do Museu Britânico”.

A Grécia está determinada a recuperar seu patrimônio e o ministro das Relações Exteriores, Yiorgos Gerapetritis, teve “reuniões privadas” com funcionários do Museu Britânico, incluindo seu diretor, George Osborne, “duas ou três vezes” este ano, segundo a rede de televisão Sky News.

As conversações estão “muito avançadas”, segundo o jornal The Guardian, que citou fontes próximas às negociações. O acordo consistiria em uma parceria cultural que faria com que os frisos de 75 metros fossem devolvidos a Atenas, em troca do envio de outras obras de renome para Londres.

O novo Museu da Acrópole, inaugurado em 2009, tem um lugar reservado para os frisos que estão em Londres.

O Partenon, um templo construído no topo da Acrópole no século V a.C. em homenagem à deusa Atena, foi parcialmente destruído em 1687, durante a Guerra Moreana, entre o Império Otomano e a República de Veneza, e depois sofreu saques.

Partes do templo são exibidas em vários museus ao redor do mundo.

