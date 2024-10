Premiê do Líbano e ONU lançam apelo por ajuda a deslocados

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/10/2024 - 10:01 Para compartilhar:

BEIRUTE, 1 OUT (ANSA) – O primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, fez um apelo junto à Organização das Nações Unidas (ONU) por fornecimento de ajuda emergencial às pessoas deslocadas após Israel iniciar operações terrestres em seu país.

Durante reunião com a ONU e embaixadores de países doadores, Mikati enfatizou que o Líbano atravessa “uma das fases mais perigosas de sua história” e revelou que cerca de um milhão de pessoas foram deslocadas em meio à “guerra destrutiva lançada por Israel”.

Na ocasião, o governo libanês e as Nações Unidas lançaram um pedido por US$ 426 milhões para auxílio humanitário urgente para civis envolvidos no conflito em andamento.

“O primeiro-ministro Najib Mikati e o coordenador humanitário para o Líbano, Imran Riza, lançaram hoje um apelo rápido de US$ 426 milhões para mobilizar recursos urgentes para civis afetados pelo conflito crescente e pela crise humanitária resultante no Líbano”, afirmou a agência humanitária da ONU.

O pedido é feito após Israel anunciar invasões terrestres no Líbano para combater o grupo xiita Hezbollah, em uma ofensiva classificada pela força interina das Nações Unidas (Unifil) como uma violação da integridade territorial. (ANSA).