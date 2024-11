Premiê do Japão é reeleito, mas terá governo de minoria

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/11/2024 - 15:01 Para compartilhar:

TÓQUIO, 12 NOV (ANSA) – O premiê do Japão, Shigeru Ishiba, foi reeleito ao cargo pelo Parlamento nesta segunda-feira (11), apesar de o Partido Liberal Democrático (PLD) ter alcançado nas eleições de 27 de outubro seu pior resultado desde 2009.

Após nenhum líder partidário ter obtido a maioria na primeira votação no Legislativo, os parlamentares tiveram de realizar um segundo turno, algo que não acontecia desde 1994, entre os dois candidatos mais votados.

Ishiba recebeu 221 votos a favor, contra 160 de Yoshihiko Noda, chefe do Partido Constitucional Democrata (PCD), principal força de oposição no Japão.

Nas eleições antecipadas do fim de outubro, a coalizão do premiê perdeu a maioria na Câmara Baixa do Parlamento, composta por 465 assentos, obtendo 215, uma queda de 73 em relação às 288 da legislatura passada.

Com isso, Ishiba chefiará um governo de minoria com o auxílio do Partido Democrático do Povo (PDP), pequena força centrista que aceitou cooperar, mas sem integrar a base aliada.

No poder há menos de dois meses, o premiê tem aprovação pouco superior a 30% e pode enfrentar dificuldades com o retorno do republicano Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, em meio a temores de novas tarifas de importação contra produtos japoneses e de um aumento da pressão para Tóquio elevar os gastos militares. (ANSA).