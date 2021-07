Premiê do Haiti decreta estado de sítio após assassinatos

PORTO PRÍNCIPE, 7 JUL (ANSA) – O primeiro-ministro do Haiti, Claude Joseph, declarou estado de sítio no país após o assassinato do presidente, Jovenel Moise, e da primeira-dama, Martine Moise, na manhã desta quarta-feira (7). A decisão foi tomada durante uma reunião emergencial do Conselho de Ministros.

Com o estado de sítio, são suspensos temporariamente os direitos e garantias dos cidadãos e todos os Poderes do país ficam submetidos ao Executivo. (ANSA).

