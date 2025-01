Premiê do Canadá deixa liderança de partido após 15 anos

WASHINGTON, 6 JAN (ANSA) – O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira (6) sua renúncia à liderança do Partido Liberal, de centro-esquerda.

A decisão do chefe de governo, que liderava a legenda desde 2013, aconteceu após uma grave crise em seu governo minoritário que elevou ainda mais a pressão sobre ele. Em meio a uma inflação recorde, o governo de Trudeau despencou após a impopularidade do premiê aumentar e a renúncia de sua vice e ministra das Finanças, Chrystia Freeland.

“Caso precise travar batalhas internas no partido não posso ser a melhor opção para as próximas eleições. Cada osso do meu corpo sempre me disse para lutar, porque me preocupo profundamente com os canadenses e sempre estarei motivado pelo que é do seu interesse”, disse Trudeau.

Após deixar a liderança do Partido Liberal, o político também deverá desocupar a cadeira de premiê, mas somente até que a sigla escolha um novo chefe.

Trudeau confirmou que os trabalhos do Parlamento canadense estão suspensos até 24 de março. Ele pretende evitar as eleições gerais enquanto os liberais escolhem um novo líder.

Uma pesquisa recente da Ipsos apontou que pouco mais de 70% dos cidadãos locais acreditavam que Trudeau deveria deixar o comando do partido. (ANSA).