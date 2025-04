Premiê do Canadá cita negociação com montadoras e governo anuncia auxílio para mitigar tarifas

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, reforçou que as “montadoras que mantiverem a produção no Canadá terão isenção de 100%” em tarifas. Segundo ele, em conversas com CEOs do setor automotivo do mundo todo, muitos deles “têm falado que querem manter ou iniciar atividades no país”. “O ideal, mesmo, seria negociar essas tarifas com os EUA”, acrescentou.

Os comentários aconteceram logo depois que o governo canadense divulgou novas medidas para auxiliar empresas afetadas pela disputa comercial com os Estados Unidos.

Em comunicado, o ministro das Finanças do país, François-Philippe Champagne, destacou ações para mitigar os efeitos das tarifas americanas, incluindo um alívio temporário de seis meses para produtos importados utilizados em manufatura, processamento e embalagens de alimentos e bebidas.

“Estamos dando às empresas canadenses mais tempo para ajustar suas cadeias de suprimentos e se tornarem menos dependentes de fornecedores americanos”, afirmou Champagne.

De acordo com o governo, a medida visa beneficiar setores “essenciais”, como saúde pública e segurança nacional, além de indústrias que dependem de insumos dos EUA para manter competitividade.

Outra iniciativa, segundo o comunicado é o Large Enterprise Tariff Loan Facility (LETL), um programa de empréstimos para grandes empresas que enfrentam dificuldades financeiras devido às tarifas. O apoio é condicionado à manutenção de empregos e operações no Canadá.

No setor automotivo, o governo criou um sistema de remissão de tarifas para montadoras que mantiverem produção e investimentos no país, permitindo a importação de veículos fabricados nos EUA sem as tarifas retaliatórias – desde que estejam em conformidade com o acordo USMCA.

Segundo o governo canadense, as medidas são uma resposta às tarifas de 25% aplicadas pelos EUA a produtos canadenses, como aço, alumínio e automóveis. O governo também sinalizou que novas ações podem ser anunciadas nos próximos meses, em colaboração com províncias.