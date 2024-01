Premiê diz que França não aprovará acordo UE-Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/01/2024 - 13:01 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 27 JAN (ANSA) – O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, afirmou que a França não aprovará o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

A posição visa acalmar os ânimos dos agricultores e criadores de gado que têm protestado nas ruas do país nos últimos dias contra as políticas do governo de Emmanuel Macron.

“Como já anunciado pelo presidente Macron, a França é contra a assinatura do acordo com o Mercosul”, disse Attal, durante uma reunião com os agricultores.

A França critica o acordo comercial porque a chegada de produtos da América do Sul, com uma redução quase total das tarifas de importação, ameaçaria o setor agrícola francês.

Por esse motivo, na última fase das negociações, a UE propôs a imposição de cláusulas ambientais pesadas como uma forma de “equilibrar” a competitividade dos países do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai).

No entanto, as propostas foram rejeitadas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelos demais países do bloco, enquanto a França adotou uma posição cada vez mais rígida sobre a questão.

A UE e o Mercosul haviam chegado a um acordo preliminar em meados de 2019, mas os textos não foram assinados nem ratificados pelos respectivos parlamentos.

O retorno de Lula à presidência do Brasil, após o distanciamento causado em razão das políticas ambientais do governo de Jair Bolsonaro, havia criado esperança de um encerramento bem-sucedido do acordo ainda em 2023, o que não ocorreu. (ANSA).

