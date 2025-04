Premiê de província do Canadá diz estar disposto a negociar e retirar tarifas contra EUA

Primeiro-ministro de Ontário, província do Canadá, Doug Ford afirmou que está disposto a retirar tarifas contra os Estados Unidos, caso o presidente americano Donald Trump também retire tarifas contra produtos canadenses. Em entrevista à CNBC na manhã desta quarta-feira, 2, Ford elogiou o trabalho de autoridades norte-americanas – incluindo do secretário do Comércio, Howard Lutnick – e disse que espera poder negociar novas relações comerciais.

“Precisamos sentar e discutir a volta para o acordo comercial USCA”, defendeu o premiê ontariano, sugerindo a retirada do México do acordo de livre comércio da América do Norte. “A participação do México está pesando nas relações entre EUA e Canadá, trazendo dificuldades”, acrescentou.

Ford comentou ainda que vê a importância de estabelecer mais iniciativas em conjunto com os EUA – por exemplo, na exploração de minerais críticos para produção de chips – para ampliar o escopo das relações bilaterais.