Premiê de Israel é hospitalizado com fortes dores no peito

ROMA, 15 JUL (ANSA) – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi internado na tarde deste sábado (15) no hospital de Tel Aviv ”com fortes dores no peito”, após passar mal em sua residência na cidade costeira de Caesarea.

O anúncio foi feito pelo gabinete do político, explicando, no entanto, que ele chegou ao hospital, junto com sua comitiva, “consciente”.

Netanyahu está sendo submetido a exames, mas o governo israelense já definiu suas condições como “boas”. (ANSA).

