Premiê de Israel afirma que Hamas ‘não governará mais Gaza’

TEL AVIV, 19 NOV (ANSA) – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou nesta terça-feira (19) o Corredor de Netzarim, uma estrada localizada na Faixa de Gaza que atravessa o enclave palestino de norte a sul.

O chefe de governo foi acompanhado dos chefes do Estado-Maior de Israel, Herzi Halevi, e do Shin Bet, Ronen Bar.

“Estou aqui na praia de Gaza. As nossas tropas alcançaram excelentes resultados para conseguir nosso importante objetivo: o Hamas não governará mais Gaza”, disse o premiê.

Netanyahu também prometeu que vai “perseguir” e “capturar” quem está aprisionando os reféns sequestrados durante os ataques do grupo fundamentalista islâmico Hamas.

No documento final da cúpula de líderes do G20, os membros afirmaram que estão “unidos no apoio a um cessar-fogo” abrangente em Gaza. Além disso, o texto reitera “o compromisso inabalável com a visão da solução de dois Estados”, onde ambos poderão “viver lado a lado em paz e dentro de fronteiras seguras e protegidas”.

O Ministério da Saúde do enclave palestino, controlado pelo Hamas, informou que número de mortos no conflito está quase superando a marca de 44 mil. (ANSA).