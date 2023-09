Premiê da Polônia diz que não fornecerá mais armas à Ucrânia

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 21/09/2023 - 15:31 Compartilhe

Anúncio ocorre em meio a uma disputa com Kiev sobre a importação de grãos do país em guerra. Porta-voz do governo depois esclarece que contratos já assinados para fornecimento de equipamento bélico serão cumpridos.O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, disse na quarta-feira (20/09) que seu país não enviará mais armas à Ucrânia e, em vez disso, irá se concentrar em sua própria defesa. Os comentários foram feitos apenas algumas horas depois que Varsóvia convocou o embaixador de Kiev em meio a uma disputa sobre exportações de grãos.

"Não estamos mais enviando armas para a Ucrânia, pois agora estamos armando a Polônia com armas mais modernas", disse Morawiecki. "A Ucrânia está se defendendo do ataque brutal da Rússia, e eu entendo essa situação, mas iremos defender nosso país", completou. Desde o início da agressão russa, a Polônia vinha sendo um dos principais aliados de Kiev.

Nesta quinta-feira, o porta-voz do governo polonês, Piotr Müller, esclareceu que a Polônia cumprirá a entrega à Ucrânia de "suprimentos de munição e armas previamente acordados, em conformidade com os contratos previamente assinados" com empresas polonesas.

Polônia convoca embaixador ucraniano

A Polônia comunicou a decisão de convocar o embaixador de Kiev por causa dos comentários do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao falar sobre as exportações de grãos, Zelenski acusou algumas nações de fingirem solidariedade com a Ucrânia.

Varsóvia denunciou seus comentários como "injustificados em relação à Polônia, que tem apoiado a Ucrânia desde os primeiros dias da guerra".

As tensões entre os dois países se intensificaram nos últimos dias devido à proibição da Polônia às importações de cereais ucranianos para proteger os interesses de seus próprios agricultores.

A Polônia tem desempenhado um papel fundamental no envio de armas para Ucrânia, fornecendo equipamentos militares, como os caças MiG-29s e tanques de combate Leopard, além de permitir que aliados estrangeiros armazenem e transportem armamentos através da fronteira polonesa para a Ucrânia.

Em março deste ano, a Polônia foi o primeiro membro da Otan a prometer caças para Kiev, começando com as entregas já no início de abril. A Polônia também recebeu cerca de um milhão de refugiados ucranianos.

Questão dos grãos

A invasão russa da Ucrânia fechou as rotas marítimas do Mar Negro que eram utilizadas antes da guerra. A Rússia chegou a um acordo que permitia as exportações marítimas de grãos da Ucrânia, mas o acordo expirou em julho. Isso fez com que a União Europeia (UE) se tornasse vital como rota de trânsito e destino de exportação para os cereais ucranianos.

Em maio, com o objetivo de proteger agricultores de países que reclamavam de uma queda nos preços locais por causa das importações dos cereais ucranianos, a UE concordou em restringir as importações para a Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia e Eslováquia. As medidas permitiram que as safras continuassem transitando pelos cinco países, mas sem serem vendidas nesses mercados.

Na semana passada, contudo, a Comissão Europeia anunciou o fim da proibição de importação, alegando que "as distorções de mercado nos cinco Estados-membros que fazem fronteira com a Ucrânia desapareceram". Polônia, Hungria e Eslováquia reagiram imediatamente dizendo que não iriam acatar a decisão. A Ucrânia afirmou, então, que pretendia apresentar uma reclamação à Organização Mundial do Comércio (OMC).

