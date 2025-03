Premiê da Itália visitará Paris para discutir paz na Ucrânia

ROMA, 22 MAR (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, participará na próxima quinta-feira (27), em Paris, de uma “reunião sobre paz e segurança na Ucrânia”.

A informação foi revelada neste sábado (22) pelo Palazzo Chigi, sede do governo em Roma, em uma atualização da agenda da premiê italiana.

A reunião foi convocada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, para discutir questões militares sobre a guerra deflagrada pela Rússia contra o território ucraniano, que já dura há mais de três anos.

Segundo ele, o encontro contará com líderes de países que “desejam assumir responsabilidades” com a paz na Ucrânia, porque o “futuro da Europa não deve ser decidido em Washington e Moscou”, em referência as negociações entre Estados Unidos e Rússia.

Ontem, inclusive, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as principais diretrizes para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia já foram definidas.

Nos últimos dias, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, já havia concordado com uma trégua imediata de 30 dias, enquanto seu homólogo russo, Vladimir Putin, aceitou apenas interromper os ataques à rede elétrica da Ucrânia por um mês. Para um cessar-fogo total, o Kremlin exige o fim da ajuda militar ocidental ao país vizinho. (ANSA).