Premiê da Itália visita Trump na Flórida antes de posse

WASHINGTON, 5 JAN (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, fez uma visita surpresa e não oficial ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, no último sábado (4), antes da posse do republicano, marcada para 20 de janeiro.

A líder do partido Irmãos da Itália (FdI) chegou ao território norte-americano por volta das 19h30 (horário local) e voltou para Roma menos de cinco horas depois.

De acordo com a imprensa local, o encontro reflete a união entre a extrema direita europeia e a norte-americana e acontece poucos dias antes da visita do atual presidente dos EUA, Joe Biden, à Itália, prevista para a próxima semana.

“Ela realmente tomou a Europa”, declarou Trump sobre Meloni diante de um grupo de pessoas na residência, de acordo com o repórter do Wall Street Journal Alex Leary.

O novo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também estava presente e chamou a premiê italiana de “grande aliada e líder forte”, relatou o jornalista.

Segundo fontes oficiais, durante a reunião, Meloni e Trump discutiram a guerra na Ucrânia, o fornecimento de gás e possíveis novas tarifas dos EUA sobre produtos da EU.

O jornal “The New York Times” relatou ainda que Meloni também pressionou bastante sobre o caso da jornalista italiana Cecilia Sala, presa no Irã supostamente por ter violado as leis islâmicas, três dias depois que um engenheiro iraniano Mohammad Abedini foi pego no aeroporto de Malpensa, em Milão, sob acusações dos EUA de fornecer peças de drones usadas para matar três militares na Jordânia.

Além disso, Trump mostrou a Meloni um documentário sobre uma suposta fraude na eleição presidencial dos EUA de 2020, a qual Biden saiu vitorioso.

Organizada de última hora, a missão ao território norte-americano de Meloni teria sido orquestrada pelo bilionário Elon Musk, que no final da tarde de ontem deixou pequenas pistas no X sobre a iminência de um contato entre Trump e a líder italiana. (ANSA).