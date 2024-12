Premiê da Itália se reúne com Trump e Musk em Paris

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/12/2024 - 10:01 Para compartilhar:

PARIS, 8 DEZ (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse neste domingo (8) que teve conversas “agradáveis” com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e o bilionário Elon Musk em um jantar em Paris, na capital da França.

Os três participaram de um evento oferecido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, na noite do último sábado (7), após a cerimônia de reabertura da Catedral de Notre-Dame, cinco anos depois de um incêndio devastador.

“Foi uma oportunidade agradável para o diálogo esta noite no Eliseu com Donald Trump e Elon Musk”, afirmou Meloni, em uma publicação em seu perfil no Facebook.

Em 23 de setembro, Musk presenteou Meloni com o “Global Citizen Award 2024” por ser a primeira mulher chefe de governo da Itália, durante premiação conferida anualmente pelo Atlantic Council, em Nova York, à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas, Na ocasião, ele elogiou Meloni como “alguém que é ainda mais bonita por dentro do que por fora” e reforçou que ela havia feito “um trabalho incrível” como primeira-ministra, “com crescimento recorde e emprego”.

O dono da Tesla, X e SpaceX, que foi nomeado por Trump para chefiar uma agência de eficiência governamental recém-criada, acrescentou que Meloni “é alguém que é autêntica, honesta, verdadeira”.

Agradecendo a Musk por seu “gênio precioso”, Meloni fez uma defesa apaixonada dos valores ocidentais. Na última semana, a imprensa norte-americana apontou que Meloni pode ser um canal entre Trump e a União Europeia (UE) devido aos seus laços com o republicano. (ANSA).