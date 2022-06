Premiê da Itália se reúne com Emmanuel Macron em Paris

ROMA, 8 JUN (ANSA) – O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, se reuniu nesta quarta-feira (8) com o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em Paris.

Os dois líderes trocaram um abraço e um aperto de mão antes do “jantar de trabalho”, considerado pelo Palazzo Chigi como “uma oportunidade para fazer um balanço dos temas cruciais da agenda europeia tendo em conta os próximos eventos, como as cúpulas do G7 e da Otan, previstas para o final deste mês, e o Conselho Europeu, de 23 e 24 de junho, em Bruxelas.





Entre os assuntos centrais da reunião também estão “os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia e o apoio a Kiev, a segurança alimentar, o reforço da autonomia europeia em relação à defesa e energia, tendo em vista uma estratégia energética diversificada e uma menor dependência da Rússia”.

Segundo fontes do governo, Draghi e Macron também podem debater a questão da Líbia, migração e “as excelentes relações bilaterais entre Itália e França, na sequência da assinatura do Tratado do Quirinale”.

Nesta quinta-feira(9), Draghi é esperado na OCDE para o discurso de abertura da conferência ministerial presidida este ano pela Itália. (ANSA)