Premiê da Itália liga para líder do Vox após derrota na eleição

ROMA, 24 JUL (ANSA) – Após a divulgação dos resultados das eleições na Espanha, em que as forças conservadoras venceram as eleições gerais na Espanha mas não alcançaram a maioria absoluta, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, ligou para o líder do partido de extrema-direita Vox, Santiago Abascal.

Além de a coalizão de direita não ter atingido o resultado esperado, a legenda de Abascal atrapalhou o resultado, perdendo 19 deputados.

Segundo fontes do Vox informaram nesta segunda-feira (24), a ligação foi “cordial”.

No último dia 13, Meloni chegou a participar, por ligação de vídeo, de uma manifestação eleitoral do Vox na praça de Valencia, na Espanha.

Na Itália, políticos de oposição aproveitaram o resultado para criticar o governo.

“Os resultados premiam a coragem de Pedro Sanchez e sua equipe, e reforçam um êxito que já estava escrito. Os verdadeiros derrotados de um veredito implacável são os nacionalistas de extrema direita do Vox”, disse a líder do Partido Democrático (PD), Elly Schlein.

O líder da sigla Itália Viva e ex-premiê da Itália Matteo Renzi afirmou que os resultados são um bom sinal para as forças de centro: “Na Espanha não sabemos quem venceu, mas sabemos quem perdeu: Vox, a direita extremista. É um sinal interessante. A mensagem de Madrid chega forte e clara a Roma.

Giorgia, está ouvindo essa Vox?”, escreveu no Facebook.

O também ex-premiê e líder do antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S) Giuseppe Conte disse estar satisfeito com o resultado: “Pela manutenção das forças progressistas que fizeram o salário mínimo e estão pela defesa dos direitos do trabalho, luta contra a precarização e em prol da transição ecológica”.

(ANSA).

