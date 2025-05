Premiê da Itália liga para Leão XIV e elogia esforços pela paz

ROMA, 15 MAI (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, conversou por telefone com o papa Leão XIV nesta quinta-feira (15) e destacou o apreço do país aos esforços do Vaticano pela paz.

Em nota, o Palazzo Chigi, sede do governo em Roma, afirmou que “a Itália aprecia e apoia os esforços da Santa Sé pela paz e pela cessação de conflitos em todos os cenários de crise em que as armas tomaram o lugar do confronto e do diálogo”.

Durante a ligação com Robert Francis Prevost, Meloni também “renovou a disposição da Itália de continuar trabalhando, juntamente com a Santa Sé, para o desenvolvimento ético e o serviço do homem da inteligência artificial”.

Segundo a premiê, este é “um desafio que esteve no centro da Presidência italiana do G7 e cuja centralidade – para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho – o papa Leão XIV recordou por ocasião de seu encontro com os cardeais em 10 de maio passado”.

Na ocasião, o líder da Igreja Católica explicou ter escolhido o nome “Leão XIV” pela preocupação com a inteligência artificial.

“Agora a Igreja oferece a todos a riqueza de sua doutrina social para responder a outra revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial, que trazem novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho”, dissera ele.

Por fim, Meloni “renovou suas felicitações pessoais e do governo italiano ao Santo Padre por sua eleição ao Trono de Pedro e enfatizou o vínculo indissolúvel que une a Itália ao Vigário de Cristo”. (ANSA).