Premiê da Itália elogia crescimento econômico do país

ROMA, 2 JUL (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, elogiou nesta terça-feira (2) o desempenho econômico do país em uma mensagem à assembleia da Associação Nacional de Companhias de Seguros (Ania).

“A economia italiana está crescendo mais do que as de outras nações europeias, apesar da desaceleração da economia mundial e da delicada situação internacional”, declarou ela.

Segundo Meloni, “os dados macroeconômicos nacionais são positivos e as tendências de alguns indicadores, do crescimento do emprego ao aumento do investimento, representam sinais importantes de confiança no futuro da nossa economia”.

“O governo está determinado a aproveitar ao máximo esses sinais e dar continuidade a eles”, garantiu ela, acrescentando que o objetivo “é construir uma Europa onde seja conveniente investir e fazer negócios”.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas (Istat), o Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 0,3% no primeiro trimestre e a previsão é um aumento de 1% neste ano, acima dos 0,9% em 2023.

Os dados apontam que o aumento do PIB deste ano seria apoiado pela contribuição tanto da procura interna como da procura externa, com ambas a aumentar 0,7 ponto percentual. (ANSA).