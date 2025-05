Premiê da Itália e papa Leão XIV celebram ‘Dia das Mães’

ROMA, 11 MAI (ANSA) – A Itália e diversos países do mundo, incluindo Brasil, celebram neste domingo (11) o “Dia das Mães”, data comemorativa que homenageia anualmente a figura familiar materna e a maternidade.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, desejou “muitas felicidades a todas as mães, que são um monumento de amor, dedicação, disponibilidade e também organização”.

“Conseguir conciliar tudo entre família, vida e trabalho às vezes parece realmente impossível, mas apesar de mil dificuldades, conseguimos”, afirmou ela.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Meloni destacou que as mães têm “uma cabeça, um coração e uma força que poderia parecer sobre-humana”.

“Ser mãe é o desafio mais exigente, mas também o mais extraordinário que a vida pode oferecer. Obrigada a todas as mães, porque sem elas, simplesmente, nada existiria. Feliz Dia das Mães, Itália”, concluiu.

Já papa Leão XIV recitou sua primeira oração Regina Coeli, do balcão central da Basílica de São Pedro, perante a uma multidão de fiéis e aproveitou para felicitar todas as mamães vivas e as que já faleceram. “Hoje, na Itália e em outros países, celebramos o ‘Dia das Mães’. Envio calorosas saudações a todas as mães, com uma oração por elas e por aquelas que já estão no céu. ‘Feliz Dia das Mães’ a todas as mães”, desejou o novo líder da Igreja Católica.

(ANSA).