Premiê da Itália discute guerra com líderes de Alemanha e Canadá

ROMA, 17 MAI (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, recebeu neste sábado (17) o premiê do Canadá, Mark Carney, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, em Roma, para discutir as relações bilaterais e os conflitos em andamento na Faixa de Gaza e Ucrânia.

No primeiro encontro do dia, com Carney, a premiê italiana destacou que, “dentro do G7, há grandes questões internacionais nas quais a Itália e o Canadá sempre estiveram na mesma sintonia”.

“Penso na questão ucraniana, na qual compartilhamos esforços por uma paz justa e duradoura”, declarou ela em uma declaração à imprensa ao lado do premiê canadense.

Já em relação ao Oriente Médio, Meloni enfatizou que os dois países compartilham “a tentativa de construir para dar à região uma perspectiva de estabilidade e, portanto, de crescimento”.

A chefe de governo disse ainda ser “uma enorme satisfação” ter a oportunidade de receber Carney na Itália, já que os dois países “historicamente compartilham uma aliança muito importante e, portanto, a aliança tem sido forte nos últimos anos”.

Em 2024, inclusive, “assinamos com o primeiro-ministro Justin Trudeau um Plano de Ação que reflete a amplitude da nossa cooperação, mas também identifica alguns temas estratégicos nos quais podemos colaborar”, continuou Meloni.

Na segunda reunião, a italiana e o chanceler alemão garantiram que o envio de tropas para a Ucrânia não é um assunto em discussão.

“Não há discussão sobre o envio de tropas para a Ucrânia; é algo fora de qualquer realidade política. Não há razão para falar sobre isso agora”, declarou Merz, em sua primeira visita à Itália desde que assumiu o cargo. Ele viajou para Roma para a missa inaugural do pontificado do papa Leão XIV no Vaticano neste domingo.

Merz enfatizou a necessidade de esforços relacionados ao conflito na Ucrânia se concentrarem em acabar com os combates.

“Estamos trabalhando agora em direção a um cessar-fogo; queremos que as armas se silenciem”, declarou o chanceler alemão.

Por sua vez, Meloni reiterou que enviar tropas para a Ucrânia “não é mais um tópico de discussão”. “A questão dos soldados parece ter acabado e agora estamos disponíveis para participar em qualquer formato”, concluiu.

Por fim, a premiê italiana anunciou que uma nova cúpula intergovernamental entre a Itália e a Alemanha foi marcada para o início de 2026.

Segundo ela, há divergências em algumas questões, como o Mercosul, cuja Alemanha está pressionando por “adoção rápida”.

Além disso, os objetivos de mudar a trajetória do Acordo Verde e “remediar os danos de uma transição ideológica” protegendo o setor automotivo são comuns; ou na defesa europeia. (ANSA).