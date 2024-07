Premiê da Itália desembarca na China para sua 1ª visita ao país

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/07/2024 - 11:01 Para compartilhar:

PEQUIM, 27 JUL (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, desembarcou neste sábado (27) em Pequim, na China, para sua primeira visita oficial ao gigante asiático.

Entre domingo (28) e quarta-feira (31), a chefe de governo terá uma série de encontros institucionais para estreitar as relações com a segunda maior economia do planeta.

A reunião bilateral com o presidente da nação, Xi Jinping, está marcada para segunda (29), mas também estão previstas agendas com o primeiro-ministro, Li Qiang, e o chefe do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, Zhao Leji.

Durante os encontros, Meloni e os líderes chineses discutirão aspectos das relações bilaterais, após a Itália ter saído da Nova Rota da Seda em 2023, mas também temas de geopolítica internacional, como a guerra na Ucrânia, em meio ao recente ativismo de Pequim para tentar abrir uma espiral de negociação entre Moscou e Kiev.

Recentemente, o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, esteve na China e mostrou sinais de abertura a respeito de um diálogo com a Rússia. (ANSA).