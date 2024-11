Premiê da Itália confirma presença em COP marcada por ausências

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/11/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 11 NOV (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, confirmou presença na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, que começou nesta segunda-feira (11) em Baku, capital do Azerbaijão, e vai até 22 de novembro.

A primeira-ministra deve discursar na cúpula ambiental da ONU na manhã de 13 de novembro, no segundo dos dois dias dedicados a pronunciamentos de chefes de Estado e de governo. Meloni retornará a Roma logo após sua fala em Baku.

A delegação italiana na COP29 ainda terá o ministro do Meio Ambiente e da Segurança Energética, Gilberto Pichetto, o enviado especial do governo para as mudanças climáticas, Francesco Corvaro, e negociadores liderados por Alessandro Guerri e Federica Fricano.

Os países da União Europeia, no entanto, participarão das tratativas em conjunto, e não de forma isolada.

A um ano de desembarcar em Belém, na Amazônia brasileira, a cúpula tem como principal objetivo definir o mecanismo que substituirá o fundo de US$ 100 bilhões por ano para países em desenvolvimento, que nunca deslanchou.

A Itália assumiu na COP28, em Dubai, o compromisso de desembolsar US$ 100 milhões por ano para outro fundo, este voltado a cobrir perdas e danos em países emergentes devido a eventos climáticos extremos.

“O financiamento das ajudas climáticas por parte dos países ricos não é caridade”, alertou o chefe da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), Simon Stiell, em seu discurso na abertura da COP29.

A cúpula, contudo, é marcada por ausências de peso, como os presidentes Joe Biden (EUA), Xi Jinping (China), Vladimir Putin (Rússia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Emmanuel Macron (França) e Ursula von der Leyen (Comissão Europeia), além do premiê da Índia, Narendra Modi.

Por outro lado, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e os primeiros-ministros do Reino Unido, Keir Starmer, e da Espanha, Pedro Sánchez, estarão presentes. Já o Vaticano será representado pelo secretário de Estado Pietro Parolin. (ANSA).