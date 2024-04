Premiê da Itália confirma candidatura ao Parlamento Europeu

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/04/2024 - 10:01 Para compartilhar:

PESCARA, 28 ABR (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, confirmou neste domingo (28) que será candidata nas próximas eleições europeias.

O anúncio foi feito em Pescara, durante uma conferência de seu partido Irmãos da Itália (FdI).

“Decidi entrar em campo para liderar as listas do Irmãos da Itália em todas as circunscrições eleitorais. Queremos criar uma maioria que reúna as forças de centro-direita e enviar a esquerda para a oposição na UE é uma tarefa difícil, mas possível e devemos tentar”, discursou.

Além de liderar o FdI, Meloni é presidente do grupo político Reformistas e Conservadores Europeus (ECR) na Eurocâmara.

“Podemos trazer o modelo italiano também para a Europa, seria uma revolução em que o partido dos conservadores é estratégico e fundamental”, disse a premiê.

Meloni prometeu não “tirar um minuto sequer da atividade do governo para fazer campanha eleitoral”: “Tenho certeza de que o partido me ajudará”.

A primeira-ministra ainda pediu que os italianos usem seu nome de batismo nas eleições. “Tenho orgulho porque a maioria dos cidadãos que se dirigem a mim me chamam de Giorgia. Fui ridicularizada por anos por minhas raízes populares, me chamaram de pescadora, suburbana, porque eles são instruídos. Mas eu me orgulho de ser uma pessoa do povo”.

“Se vocês querem me dizer que ainda acreditam em mim, escrevam na cédula Giorgia, porque eu sou e sempre serei uma de vocês. O poder não me mudará, o palácio não me isolará. Eu preciso saber mais uma vez se vale a pena. Eu sempre serei alguém a ser tratada de forma informal, sem distância”, acrescentou.

“Faço o que faço apenas e exclusivamente pelos italianos. Não há outra razão sustentável para levar esta vida, garanto a vocês. Só me interessa o julgamento dos cidadãos, que respeito e sempre respeitarei”, disse ainda.

Durante o discurso, Meloni disse querer “mudar” o bloco europeu: “Defenderemos também na UE nossas excelências, nossas fronteiras, nossa identidade. Desta vez, também nos dirão que somos loucos, que é um desafio impossível de vencer. Eles nos deram como derrotados muitas vezes, nos disseram que estávamos destinados a desaparecer. Deixe-os dizer”.

“Nós continuaremos a trabalhar como sempre fizemos e quem sabe se desta vez também conseguiremos contradizer as previsões.

É hora de aumentar as apostas, mudar também a Europa.” A mudança é o tema da primeira peça de campanha divulgada durante a conferência, um vídeo de um minuto sob o mote “Com Giorgia a Itália muda a Europa”. “Queremos uma Europa na qual nos reconheçamos, e por isso queremos reescrever juntos a história”, diz o texto.

As próximas eleições para o Parlamento da União Europeia serão realizadas entre 6 e 9 de junho. (ANSA).